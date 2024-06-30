Полковник Кошкин: ударившая по ВСУ в Нью-Йорке авиабомба корректируется в полете

ВА

Владимир Акулов

Совершенно ошибочно некоторые думают , что при взрыве ФАБов 1500 и 3000 происходят какие -то разрушения! На самом деле от этих добрых бомб даже стекла в домах не бьются... И сами дома делаются красивее, как после ремонта ...