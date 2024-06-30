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Полковник Кошкин: ударившая по ВСУ в Нью-Йорке авиабомба корректируется в полете

Полковник Кошкин: ударившая по ВСУ в Нью-Йорке авиабомба корректируется в полете

Полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что российская авиабомба ФАБ-3000 может быть скорректирована во время полета после сброса с самолета.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Совершенно ошибочно некоторые думают , что при взрыве ФАБов 1500 и 3000 происходят какие -то разрушения! На самом деле от этих добрых бомб даже стекла в домах не бьются... И сами дома делаются красивее, как после ремонта ...
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