Полковник Кошкин: ударившая по ВСУ в Нью-Йорке авиабомба корректируется в полете

Полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что российская авиабомба ФАБ-3000 может быть скорректирована во время полета после сброса с самолета.
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