Над шестью регионами: за ночь российские силы ПВО сбили 26 украинских БПЛА

Этой ночью силы ПВО сбили 26 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. Девять беспилотников было перехвачено над Воронежской областью, восемь — над Белгородской, четыре — над Курской, по два — над Липецкой областью и Крымом, один — над Московским регионом.