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Новый iPhone16 получит восемь ГБ оперативной памяти

Новый iPhone16 получит восемь ГБ оперативной памяти

В новой линейке iPhone 16 все четыре модели получили поддержку Apple Intelligence.В своем интервью для YouTube-канала Geekerwan старший вице-президент Apple по аппаратным технологиям Джонни Сруджи рассказал о ключевых особенностях iPhone 16.

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