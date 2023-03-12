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Александр Айвазов рассказал о самочувствии за день до инфаркта

Александр Айвазов рассказал о самочувствии за день до инфаркта

Певец Александр Айвазов рассказал, что приключилось с ним за сутки до инфаркта. Звезда попал в больницу после премьерного выпуска программы «Суперстар! Возвращение».

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