Volkswagen может уволить до 30 тысяч немецких рабочих[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В начале сентября концерн Volkswagen обнародовал план закрытия своих заводов в Германии, и новая информация на эту тему появляется с пугающей скоростью.
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