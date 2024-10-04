«Были бы не против Анчелотти и Моуринью. У Жозе в еврокубках не получилось, поэтому такой понятный вариант». Экс-директор «Оренбурга» Андреев о замене Деограсии

3 октября Давид Деограсия покинул пост главного тренера оренбуржцев. – У вас есть своя кандидатура на пост главного тренера, если бы вы сейчас работали в «Оренбурге»? – Думаю, у Моуринью сейчас в еврокубках не получилось, поэтому был бы такой понятный для нас вариант.