Школьники из Беларуси, Армении и Казахстана станут участниками тематической смены в «Артеке»

В Постоянном Представительстве Республики Крым при Президенте Российской Федерации подвели итоги конкурса на участие в дополнительной общеразвивающей программе Международного детского центра «Артек» «Десятилетие Крымской весны: «Путь на пользу».
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