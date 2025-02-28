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Telegraph: номинация "Аноры" на "Оскар" говорит об усталости от темы Украины

Telegraph: номинация "Аноры" на "Оскар" говорит об усталости от темы Украины

Запад в панике: фильм "Анора" с русскими актёрами номинирован на "Оскар".Фильм "Анора", который недавно получил Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале, стал предметом горячих обсуждений на Западе после того, как он был выдвинут на соискание премии "Оскар".

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