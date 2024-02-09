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Путин назвал Украину искусственным государством, созданным по воле Сталина

Путин назвал Украину искусственным государством, созданным по воле Сталина

Президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном назвал Украину искусственным государством, которое было создано по воле Иосифа Сталина.

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Комментарии
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Сергей Кириллов
Не надо забывать, что ленин - пассажир того самого запломбированного вагона, который немцы пропустили через свою территорию на территорию России, против которой воевали в 1917-м году. просто так что ли пропустили?..
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6 час.
Олег Самойлов
Неужели? А насчет ГЛАВНОЙ цели балвшивиков ЧТО картавая мразь талдычила, ась? Не про свержение ли царизма визжала эта падаль по кликухе &quot;Ленин&quot;? Вот с этим пусть попробует ознакомиться лина любимцева:   https://dzen.ru/list/education/lenin-o-sverzhenii-samoderzhaviia
ленин о свержении самодержавия | Дзен
Дзен
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6 час.
Ю
Южанин
А что скажите о Казахской ССР?   До революции никаких казахов и в помине не было ! На территории нынешнего Казахстана проживало много кочевых племен, враждовавших между собой. Большевики не только придумали национальность казах (до этого они считались киргизами), но и подарили азиатам огромный кусок русской Юго-Западной Сибири. Казахская ССР была создана лишь в 1936 году. А в 1954 году Хрущев подарил кочевникам еще семь областей с исконно русскими городами. Именно русские построили город-крепость Верный, переименованный потом в Алма-Ату. А  нынешняя столица Казахстана Нурсултан (ранее Астана) -  старый русский город Акмолинск....      Продолжать?...
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3 час.

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