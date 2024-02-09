Путин назвал Украину искусственным государством, созданным по воле Сталина

Не надо забывать, что ленин - пассажир того самого запломбированного вагона, который немцы пропустили через свою территорию на территорию России, против которой воевали в 1917-м году. просто так что ли пропустили?..

Неужели? А насчет ГЛАВНОЙ цели балвшивиков ЧТО картавая мразь талдычила, ась? Не про свержение ли царизма визжала эта падаль по кликухе "Ленин"? Вот с этим пусть попробует ознакомиться лина любимцева: https://dzen.ru/list/education/lenin-o-sverzhenii-samoderzhaviia

Ю

Южанин

А что скажите о Казахской ССР? До революции никаких казахов и в помине не было ! На территории нынешнего Казахстана проживало много кочевых племен, враждовавших между собой. Большевики не только придумали национальность казах (до этого они считались киргизами), но и подарили азиатам огромный кусок русской Юго-Западной Сибири. Казахская ССР была создана лишь в 1936 году. А в 1954 году Хрущев подарил кочевникам еще семь областей с исконно русскими городами. Именно русские построили город-крепость Верный, переименованный потом в Алма-Ату. А нынешняя столица Казахстана Нурсултан (ранее Астана) - старый русский город Акмолинск.... Продолжать?...