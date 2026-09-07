Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Почему говорят про высохшее Аральское море, когда оно морем никогда и не было.

Почему говорят про высохшее Аральское море, когда оно морем никогда и не было.

Забудьте всё, что вы знали об Арале. Это была не трагедия, а скорее закономерность. Вы наверняка сотню раз слышали душераздирающие истории о том, как "высохло Аральское море".

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