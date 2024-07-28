Адвокатура объявила сбор средств на памятник Плевако в Челябинске

Федеральная палата адвокатов РФ поддержала эту инициативу Совета Адвокатской палаты Челябинской области о сборе пожертвований на создание в Челябинске памятника мэтру присяжной адвокатуры Федору Никифоровичу Плевако.
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