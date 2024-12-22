Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 478 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    А он что в России в воротах стоит, что его называют "российский вратарь"???Российский вратар...
  • Nikolay Boyko
    Успехов тебе Фицо ☝️👋👋👋Переговоры Путина...
  • Махамбет Толеугазин
    пожирает своих детей.Украинские военко...

Катар пообещал прекратить поставки СПГ в Европу в случае штрафов

Катар пообещал прекратить поставки СПГ в Европу в случае штрафов

Министр по вопросам энергетики Катара и генеральный директор национальной нефтегазовой компании Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби пообещал, что страна прекратит поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Евросоюз, если страны будут накладывать крупные компании штрафы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх