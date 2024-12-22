Катар пообещал прекратить поставки СПГ в Европу в случае штрафов

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Министр по вопросам энергетики Катара и генеральный директор национальной нефтегазовой компании Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби пообещал, что страна прекратит поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Евросоюз, если страны будут накладывать крупные компании штрафы.