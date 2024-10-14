Смерч у берегов российского курорта сняли на видео

Смерч, подошедший к берегу Сочи, сняли на видео. Ролик появился в Telegram-канале «Типичный Сочи». Отмечается, что очевидцы заметили опасное явление в нескольких сотнях метрах от побережья между пляжами «Ривьера» и «Светлячок».