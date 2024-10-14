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Смерч у берегов российского курорта сняли на видео

Смерч у берегов российского курорта сняли на видео

Смерч, подошедший к берегу Сочи, сняли на видео. Ролик появился в Telegram-канале «Типичный Сочи». Отмечается, что очевидцы заметили опасное явление в нескольких сотнях метрах от побережья между пляжами «Ривьера» и «Светлячок».

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