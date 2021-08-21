Кредит можно будет взять прямо в банкомате Мария СадковаДве известные кредитные организации, которые занимают позиции в топе самых крупных активов, заявили, что скоро заемщики смогут оформить кредитование без личного обращения в отделение банка.
Кредит можно будет взять прямо в банкомате Мария СадковаДве известные кредитные организации, которые занимают позиции в топе самых крупных активов, заявили, что скоро заемщики смогут оформить кредитование без личного обращения в отделение банка.
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