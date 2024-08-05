Европа закупает все больше СПГ в РФ. Почему? Ведь они так хотели отказаться от нашего топлива

2) ЕС не может отказаться от российского газа: при чем тут США 3) План сорван: США не дают ЕС избавиться от российского газа США сорвали план ЕС по отказу от российского газа, сократив поставки своих энергоресурсов в Европу.
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