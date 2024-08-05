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Европа закупает все больше СПГ в РФ. Почему? Ведь они так хотели отказаться от нашего топлива

Европа закупает все больше СПГ в РФ. Почему? Ведь они так хотели отказаться от нашего топлива

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