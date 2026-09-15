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Новости для Фанов

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Неизвестные сокровища 1972 года: десять прог-рок альбомов, которые стоит услышать

Неизвестные сокровища 1972 года: десять прог-рок альбомов, которые стоит услышать

Когда речь заходит о 1972 годе, память услужливо подбрасывает привычные ориентиры: Yes, Genesis, Jethro Tull — титаны, чьи пластинки давно стали каноном.

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