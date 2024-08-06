Определены районы Петербурга и Ленобласти, где больше всего коммерческих помещений на продажу

Среди них: Всеволожский, Ломоносовский и Приморский районы Аналитики из «Петербургской Недвижимости» подсчитали данные за первую половину 2024 года на рынке коммерческой недвижимости в Петербурге и Ленинградской области.
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