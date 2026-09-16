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Пятый канал

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Спасибо за теплый прием: номер Меган Маркл утек из школьной группы в мессенджере

Спасибо за теплый прием: номер Меган Маркл утек из школьной группы в мессенджере

Телефонный номер герцогини Сассекской Меган Маркл оказался в открытом доступе после ее добавления в школьную группу для родителей.

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