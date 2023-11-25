Политолог Светов: Арахамия решил свалить вину в конфликте с Россией на Джонсона

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в интервью украинским СМИ признался, что конфликт на Украине мог бы завершиться в самом начале, а переговоры с Россией сорвались, в том числе, по вине тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.