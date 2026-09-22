Аргументы недели
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Аргументы недели

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Шанс на новую жизнь

Шанс на новую жизнь

Научный руководитель Центра трансплантации печени НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Мурад Новрузбеков рассказал «Аргументам недели» о том, почему столичная медицина сегодня – одна из лучших в мире, сколько на самом деле стоит трансплантация органов за рубежом, чего не хватает московской онкологии и как искусственный интеллект уже сегодня помогает врачам.

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