Шанс на новую жизнь

Научный руководитель Центра трансплантации печени НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Мурад Новрузбеков рассказал «Аргументам недели» о том, почему столичная медицина сегодня – одна из лучших в мире, сколько на самом деле стоит трансплантация органов за рубежом, чего не хватает московской онкологии и как искусственный интеллект уже сегодня помогает врачам.