С завтрашнего дня российская полиция может самостоятельно выдворять за пределы РФ нарушающих правила мигрантов

Сотрудники МВД РФ с 5 февраля смогут самостоятельно принимать решение об административном выдворении иностранцев из РФ за нарушения, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) РФ.
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