Медийко и Канистрюк

Вышла с утра по наводке широко известного А. Вассермана на интересную статью.Охвативший значительную часть России бензиновый кризис, как уже было продемонстрировано многими, в том числе и экспертами в энергетике (например, тем же Александром Фроловым) имеет в основном психологическую природу, идентичную той, что имели кризисы сахарный, гречневый и имбирный.
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