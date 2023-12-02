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Эндокринолог Павлова рассказала о суточной норме потребления мандаринов

Эндокринолог Павлова рассказала о суточной норме потребления мандаринов

Употреблять мандарины килограммами перед наступлением Нового года не стоит. В случае соблюдения нормы этот тип цитрусовых может принести пользу для здоровья, подчеркнула врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

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