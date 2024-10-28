Кобахидзе: Евроинтеграция остается главным внешнеполитическим приоритетом Грузии

Евроинтеграция остается главным внешнеполитическим приоритетом Грузии на ближайшие годы. Соответствующее заявление сделал руководитель правительства закавказской республики Ираклий Кобахидзе, информирует ТАСС.
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