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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Генеральный директор CD Projekt Red заявил, что студия не сотрудничает с Sweet Baby Inc. К...

Генеральный директор CD Projekt Red заявил, что студия не сотрудничает с Sweet Baby Inc. К...

Генеральный директор CD Projekt Red заявил, что студия не сотрудничает с Sweet Baby Inc.Как вы знаете, первый трейлер The Witcher 4 от CD Projekt Red, представленный на The Game Awards 2024, подвергается критике со стороны тех, кто посчитал выбор Цири в качестве главной героини woke-элементом, несмотря на то… источник#The_Game_Awards.

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