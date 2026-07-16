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Происшествия

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Вынесен заочно приговор колумбийскому наемнику за участие в вооруженном конфликте на украинской стороне

Вынесен заочно приговор колумбийскому наемнику за участие в вооруженном конфликте на украинской стороне

На основании доказательств, собранных Главным следственным управлением Следственного комитета России, Верховный Суд Донецкой Народной Республики вынес приговор заочно гражданину Республики Колумбия Пипикано Менесесу Эйдеру Армандо.

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