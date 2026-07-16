Вынесен заочно приговор колумбийскому наемнику за участие в вооруженном конфликте на украинской стороне

На основании доказательств, собранных Главным следственным управлением Следственного комитета России, Верховный Суд Донецкой Народной Республики вынес приговор заочно гражданину Республики Колумбия Пипикано Менесесу Эйдеру Армандо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии