Украина начала наступление под Харьковом, остановка ДнепроГЭС. Главное на Украине на утро

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Комментарии
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E
Ed
&quot;Для объезда используются два моста, где налажена логистика в обе стороны.&quot; - и почему эти мосты целы?
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