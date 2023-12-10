Итальянские СМИ назвали преемника Владимира Зеленского, который не уничтожит его карьеру и, вероятно, спасёт жизньЗападные СМИ во всю раскручивают тему смены власти на Украине и называют вероятных преемников власти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии