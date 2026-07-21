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Царьград

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Минцифры рассмотрит включение "Антифрод-специалиста" в классификатор

Минцифры рассмотрит включение "Антифрод-специалиста" в классификатор

Минцифры РФ обсуждает внесение специальности "Антифрод-специалист" в классификатор. Проект направлен на усиление борьбы с киберпреступностью и предусматривает создание программы по повышению квалификации сотрудников антифрод-отделов.

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