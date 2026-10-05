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Молоковоз на газе загорелся на трассе Павловск — Колыванское в Алтайском крае. Фото

Молоковоз на газе загорелся на трассе Павловск — Колыванское в Алтайском крае. Фото

"Газель" на газовом топливе загорелась на трассе Павловск — Колыванское утром 5 октября. Об этом сообщает Управление по делам ГОЧС и ПБ по Алтайскому краю.

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