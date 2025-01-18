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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Санти Альдама набрал рекордные в карьере 29 очков, «Мемфис» разгромил «Сан-Антонио» в гостях

Форвард «Мемфиса» записал на свой счет 29 очков при 10 из 19 с игры (5 из 12 из-за дуги) и 4 из 4 с линии в победном матче с «Сан-Антонио» (140:112).

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