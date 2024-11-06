В Карелии в два раза вырос перерасчет за ЖКУ

Жителям Карелии вернули 4,4 млн рублей за необоснованные начисления ЖКУ С начала 2024 года жители Карелии получили перерасчет на общую сумму 4,4 млн рублей за необоснованные начисления платы за жилищно-коммунальные услуги.
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