Техноблог от МК в Израиле

Друзья мои, знаете, что общего между Сири и электронным календарем от 1995 года? Оба не всегда знают, какой сейчас месяц! В мире, где ChatGPT пишет симфонии и решает квантовые уравнения, голосовой помощник Apple до сих пор путается в элементарных вопросах .