Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 458 подписчиков

Попов: идеология СВО сменилась за 1-1,5 года от предупреждений до жестких ударов

Попов: идеология СВО сменилась за 1-1,5 года от предупреждений до жестких ударов

В начале российской СВО на украинской территории братское отношение военных России к коллегам с Украины, а также директива «сверху» не позволяли наносить массированные удары по личному составу противника.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Загрузка комментариев…