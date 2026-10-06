Попов: идеология СВО сменилась за 1-1,5 года от предупреждений до жестких ударов

В начале российской СВО на украинской территории братское отношение военных России к коллегам с Украины, а также директива «сверху» не позволяли наносить массированные удары по личному составу противника.
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