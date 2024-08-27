Отработавшее ядерное топливо начали ввозить на Украину для создания грязной бомбы

Ввозимое на территорию Украины ядерное топливо может быть использовано для создания грязной бомбы. Об этом сообщил РХБЗ Вооруженных сил России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает Telegram-канал Министерства обороны России.
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