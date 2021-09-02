Закон и Порядок

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Казахские нацики против русских граждан... Повторит ли страна печальный опыт Украины с разгулом ненависти и гражданской войной?

Казахские нацики против русских граждан... Повторит ли страна печальный опыт Украины с разгулом ненависти и гражданской войной?

В Казахстане может появиться «новый «Талибан» * во главе с людьми из глухой провинции, которые не знают истории, не готовы к цивилизованному миру, которые хотят жить по средневековым заветам предков, — считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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Александр Рожков
При батюшке царе или при товарище Сталине они бы .......

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