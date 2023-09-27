Поэтов нанимают для ИИ. Творческие профессии меняют спрос

Крупнейшие разработчики генеративного искусственного интеллекта ищут поэтов и писателейВ ряде вакансий, размещенных известными компаниями, занимающимися разработкой обучающих данных, такими как Scale AI и Appen, появились объявления о наборе поэтов, романистов, драматургов и писателей, имеющих степень доктора философии или магистра.
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