Поэтов нанимают для ИИ. Творческие профессии меняют спрос

Крупнейшие разработчики генеративного искусственного интеллекта ищут поэтов и писателейВ ряде вакансий, размещенных известными компаниями, занимающимися разработкой обучающих данных, такими как Scale AI и Appen, появились объявления о наборе поэтов, романистов, драматургов и писателей, имеющих степень доктора философии или магистра.