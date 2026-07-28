Этот день в авиации. 28 июля

oleg perow

И опять не попали - на Вашем новом фото снова не РКБМ, а бывший филиал ПМКБ, курировавший выпуск двигателей семейства Д-30. Здание РКБМ дальше (от центра) по пр-ту Ленина. Фото см. по ссылке https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Frga-samara.ru%2Fupload%2Fmedialibrary%2Feff%2Ftmv7fb1qmwwcwb6omng70fhv7a1i4xh9.jpeg&lr=2&pos=2&rpt=simage&source=serp&text=РКБМ%20Рыбинск%20фото