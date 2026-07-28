1914 - Первый в мире опытный сброс торпеды с самолета тип 184 (Short S.184). Выпускались самолеты в модификации полутораплана с укороченным нижним крылом.
Этот день в авиации. 28 июля
Комментарии
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Семен Смолкин
Спасибо, поменял фото
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1 м.
oleg perow
И опять не попали - на Вашем новом фото снова не РКБМ, а бывший филиал ПМКБ, курировавший выпуск двигателей семейства Д-30. Здание РКБМ дальше (от центра) по пр-ту Ленина. Фото см. по ссылке https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Frga-samara.ru%2Fupload%2Fmedialibrary%2Feff%2Ftmv7fb1qmwwcwb6omng70fhv7a1i4xh9.jpeg&lr=2&pos=2&rpt=simage&source=serp&text=РКБМ%20Рыбинск%20фото
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yandex
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1 м.
Семен Смолкин
И еще раз спасибо. Третий заход
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1 м.
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