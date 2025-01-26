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Знаменитый тренер СССР ввел понятие «искренний футбол». Футболисты не понимали значение этого термина

Знаменитый тренер СССР ввел понятие «искренний футбол». Футболисты не понимали значение этого термина

Малофеев все объяснил.Эдуарда Малофеева можно смело назвать одним из самых странных тренеров СССР. Он завоевал единственное золото минского «Динамо» в чемпионате СССР и даже возглавлял сборную, но многим запомнился благодаря необычным тренировкам.

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