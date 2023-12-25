Цены на яйца в России могут снизиться после Нового года

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью РБК заявила, что подорожание яиц не связано только с инфляцией, которая в ноябре достигла 8,1% в годовом выражении, а также с общим дисбалансом между спросом и предложением на рынке.
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