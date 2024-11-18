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Экономист Балынин: средняя зарплата россиян превысит 100 тысяч рублей в 2025 году

Экономист Балынин: средняя зарплата россиян превысит 100 тысяч рублей в 2025 году

Средняя зарплата россиян в 2025 году преодолеет отметку в 100 тыс. рублей. Такой прогноз "Газете.Ru" дал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

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