Главное в тезисах: Ноль перехватов: Воздушные силы ВСУ в очередной сводке не отчитались об уничтожении ни одной баллистической или авиационной ракеты — при том что удар включал «Искандер-М»/KN-23 и Х-22/Х-32.
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