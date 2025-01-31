Почти 80% соискателей из Приморья не хотят переезжать ради работы

Приморский край оказался в топ-30 перспективных для трудоустройства регионов России на начало первого квартала 2025 года, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные Рейтинга регионов, составленного аналитиками платформы онлайн-рекрутинга в России hh.
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