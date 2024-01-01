Украина окапывается, пока Запад тщетно пытается угнаться за российским военным производством

Первоначальный оптимизм Запада сменился тревогой, сообщает СВС. Принимаемые там политические решения и пустые арсеналы угрожают каналам помощи Украине, а союзники уже и не торопятся ускорять производство снарядов.
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