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Мировое обозрение

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Украина окапывается, пока Запад тщетно пытается угнаться за российским военным производством

Украина окапывается, пока Запад тщетно пытается угнаться за российским военным производством

Первоначальный оптимизм Запада сменился тревогой, сообщает СВС. Принимаемые там политические решения и пустые арсеналы угрожают каналам помощи Украине, а союзники уже и не торопятся ускорять производство снарядов.

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