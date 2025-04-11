Расчеты FPV-дронов громят объекты ВСУ на красноармейском направлении

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Минобороны РФ опубликовало видео ювелирной работы расчетов оптоволоконных FPV-дронов группировки войск "Центр" по уничтожению военных объектов ВСУ на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии