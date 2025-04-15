Депутат Слуцкий призвал ввести жёсткий контроль над этническими анклавами после избиения девочки

В Рязанской области подростки-цыгане избили девочку, а потом сами просили прощения за содеянное.Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой о введении контроля над этническими анклавами после того, как в Рязанской области подростки совершили нападение на школьницу.