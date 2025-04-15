Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 977 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Берников
    Прибалты превратились в проебалтов...всего то одна буква заменилась двумя,но какими!Сомнительное насл...
  • Михаил Берников
    Антихристу будет воздано по "заслугам"....Захват монастыря ...
  • holms sherlok
    кормит лучше не пробовали?Массовый обморок ...

Депутат Слуцкий призвал ввести жёсткий контроль над этническими анклавами после избиения девочки

Депутат Слуцкий призвал ввести жёсткий контроль над этническими анклавами после избиения девочки

В Рязанской области подростки-цыгане избили девочку, а потом сами просили прощения за содеянное.Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой о введении контроля над этническими анклавами после того, как в Рязанской области подростки совершили нападение на школьницу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх