Правильная точка зрения это как у носорога, зрение плохое но при его габаритах это проблемы окружающих.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Правильная точка зрения это как у носорога, зрение плохое но при его габаритах это проблемы окружающих.
Свежие комментарии