Российская Федерация ведет постоянную работу по уточнению списка пропавших жителей Курской области. Об этом заявил посол по особым поручениям отечественного министерства иностранных дел Родион Мирошник, информирует РИА Новости.
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