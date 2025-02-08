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Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Правильно. Санкции это не развитие экономики.Россия отказалась...
  • Виктор Луговой
    Хм... Странненький стиль у статьи. Стильчик по фамилии "взахлёб". Вот такой же ощущец остался некогда после прочтения...Трамп включил рог...
  • лина любимцева
    А как нужно реагировать на американскую придурашность?!!     Их действия уже смахивают на диагноз...Трамп ввел санкци...

Мирошник: РФ ведет работу по уточнению списка пропавших жителей Курской области

Российская Федерация ведет постоянную работу по уточнению списка пропавших жителей Курской области. Об этом заявил посол по особым поручениям отечественного министерства иностранных дел Родион Мирошник, информирует РИА Новости.

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