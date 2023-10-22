Посол Маркарова: Большинство средств для оборонных нужд Киева останутся в США

Украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова сообщила в своих соцсетях о том, что выделенные американским Конгрессом средства для оборонных расходов Киева в основном будут вложены в программы Министерства обороны США.
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