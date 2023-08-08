5 августа израильтянка Ксения Собчак опубликовала видео, в котором говорит, что находится в испанской Марбелье.
«Сенатор Нарусова добровольно-принудительно уходит из СФ осенью»
Комментарии
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ОЕ
Ольга Ершова
Её место рядом с Навальным.
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13 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
мне лумается несколько ниже, метра на 2 под землёй!!
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11 час.
НП
Наталья Павлова
А чего до осени ждать? Немедленно! А то осень - это три месяца, вдруг на все три затянет процесс ухода? А лето уже кончается. Пусть у Тувы будет летний праздник!
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4 час.
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