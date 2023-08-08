«Сенатор Нарусова добровольно-принудительно уходит из СФ осенью»

мне лумается несколько ниже, метра на 2 под землёй!!

НП

Наталья Павлова

А чего до осени ждать? Немедленно! А то осень - это три месяца, вдруг на все три затянет процесс ухода? А лето уже кончается. Пусть у Тувы будет летний праздник!