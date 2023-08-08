Новости, события, факты

146 666 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Эрнст
    Рада за хохлятину. Гордитесь бандерлоги - вы это заслужили!Майкл Джон Эштон-...
  • Людмила Абрамова
    совсем хохлы докатились ну и задружаки  у них..стыдобище !!!Майкл Джон Эштон-...
  • Андрей Тихонов
    Таких уродов целое правительство, госдура, матвиенкин дом престарелых, ипр.Предатель получил...

«Сенатор Нарусова добровольно-принудительно уходит из СФ осенью»

«Сенатор Нарусова добровольно-принудительно уходит из СФ осенью»

5 августа израильтянка Ксения Собчак опубликовала видео, в котором говорит, что находится в испанской Марбелье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОЕ
Ольга Ершова
Её место рядом с Навальным.
Ответить
13 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
мне лумается несколько ниже, метра на 2 под землёй!!
Ответить
11 час.
НП
Наталья Павлова
А чего до осени ждать? Немедленно! А то осень - это три месяца, вдруг на все три затянет процесс ухода? А лето уже кончается. Пусть у Тувы будет летний праздник!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх